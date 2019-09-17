السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ثلاث محاضرات في منطقة جازان



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، الخميس القادم ، ثلاث محاضرات في الأمن الفكري، تقام في عدد من جوامع المحافظة بعد صلاة المغرب.

ففي جامع الطريشة تقام محاضرة بعنوان:"التحذير من الجماعات الإرهابية .. الإخوان إنموذجاً" يلقيها محمد بن محمد صغير عكور ، كما تقام محاضرة في جامع الجروب بعنوان: "الغلو أسبابه وعلاجه" يلقيها محمد بن زيد المدخلي.

وفي جامع الركوبة تقام محاضرة بعنوان: "مفهوم الجهاد في ضوء الكتاب والسنة" يلقيها عبدالله بن محمد نجمي.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:43ت م

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