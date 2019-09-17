السعودية اليوم / مستشفى المؤسس بجدة يحصل على الجائزة الذهبية في علاج السكتات الدماغية



جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

حصل مستشفى الملك عبد العزيز بجدة على الجائزة الذهبية من الجمعية الأوروبية للسكتات الدماغية للعام 2018 / 2019 م >

واعتمدت المنظمة المستشفى مركزاً رائداً في علاج السكتات الدماغية في المملكة، و ذلك وفقاً للمعايير العالمية لوحدات الجلطات بالمستشفيات المتبع فيها علاج السكتات الدماغية بحسب الطرق الحديثة، من حيث التقييم و العلاج الطارئ للمرضى المصابين بالسكتات الدماغية .

// انتهى //

10:41ت م

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