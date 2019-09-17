

الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح, الأولى، تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.

//انتهى//

10:21ت م

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الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي, حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي.وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح, الأولى، تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.//انتهى//10:21ت م0038

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / وزارة المالية تُعلن إقفال طرح شهر سبتمبر 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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