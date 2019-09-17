السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان يتفقد مركز الأبحاث الزراعية



جيزان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم الجذعان أمس، مركز الأبحاث الزراعية بالمنطقة، وذلك ضمن مختلف الجولات لمرافق الوزارة.

واطلع خلال الجولة على حقول المانجو التي تضم أكثر من 60 صنفًا، وتابع مختلف العمليات الزراعية في حقول المركز والمجمع الوراثي، كما تابع ميدانيًا عددًا من التجارب الزراعية لمحاصيل مختلفة مثل الذرة والأناناس، إلى جانب متابعة سير العمل بمختبر التربة والمياه.

وبحث المهندس الجذعان بحضور نائب مدير فرع الوزارة المهندس محمد آل عطيف ومدير مركز الأبحاث المهندس محمد حكمي ومنسوبي المركز، العديد من الموضوعات المتعلقة بالاحتياجات اللازمة لتحسين وتطوير العمل بمركز الأبحاث وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لتطوير وتحسين العمل.

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09:50ت م

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