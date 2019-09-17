شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يعقد مؤتمراُ صحفيا عقب الهجمات على منشأتى نفط والان مع التفاصيل

قالت وزارة الإعلام إن وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، عقب الهجمات على منشأتى بقيق وخريص التابعتين لأرامكو مما خفض إنتاج الشركة من النفط الخام بنحو 50 %.

كان الأمير عبد العزيز قال يوم الأحد، إن أرامكو السعودية ستعلن عن المزيد من المعلومات في غضون 48 ساعة.