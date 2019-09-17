شكرا لقرائتكم المالية تُعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك بقيمة 8.8 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-17 المالية تُعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك بقيمة 8.8 مليار ريال متابعات الخليج 365 - الرياض وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح, الأولى، تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.







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