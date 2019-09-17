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أثيوبيا ترفض مقترح مصر بشأن سد النهضة دون نقاش
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة الخارجية المصرية إن إثيوبيا رفضت دون نقاش خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل ”سد النهضة” العملاق، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.
كما رفضت القاهرة في الوقت ذاته مقترح إثيوبيا واعتبرته مجحفًا وغير منصف، حيث أبرزت مذكرة وزعت على الدبلوماسيين الفجوة بين البلدين فيما يتعلق بهذا المشروع.
وعن هذه المذكرة التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية، فقد أشارت إلى وجود خلافات أساسية بشأن التدفق السنوي للمياه، وكيفية إدارة عمليات التدفق وقت الجفاف.
وجاء ذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه مصر وإثيوبيا والسودان يومي الأحد والاثنين؛ لإجراء أول محادثات منذ أكثر من عام بشأن السد الذي سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
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