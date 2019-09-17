شكرا لقرائتكم تكريم عدد من منسوبي إدارة دوريات الأمن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-17 تكريم عدد من منسوبي إدارة دوريات الأمن بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرم مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض. وجاء هذا التكريم لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم عدد من منسوبي إدارة دوريات الأمن بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.