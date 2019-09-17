تنبيه لأهالي جازان.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة مساء

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هذا اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطه، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير، والدرب، والريث، و فيفا، و هروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامه للدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والإحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.