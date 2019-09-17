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2019-09-17 برج خليفة يقدم مفاجأة لزائريه السعوديين بمناسبة اليوم الوطني 89 متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برج خليفة في مدينة دبي عن تقديم هدية لزائريه من المواطنين السعوديين، لمشاركتهم احتفالات اليوم الوطني 89. Advertisements وأوضحت شركة إعمار المالكة للبرج أن زوار برج خليفة من السعوديين بإمكانهم الاستمتاع بمشروب ساخن مجاناً في قمة البرج. وقالت الشركة في بيان لها: تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني، الذي يصادف الـ 23 من سبتمبر من كل عام، قدم برج خليفة مبادرة “قهوتك علينا” ليستمتع الزوار بمشروب ساخن في قمة البرج احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.







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