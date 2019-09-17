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2019-09-17 #وظائف إدارية لدى البنك الإسلامي للتنمية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي أول عمليات الخزينة)، وذلك وفقاً للشروط وبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول عمليات الخزينة (Senior Treasury Operations Specialist). Advertisements الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- يفضّل وجود شهادة المهنية مثل (CTP ،CerT ،CTM).

3- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية. موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي يوم الخميس 2019/09/26م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







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