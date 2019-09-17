النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملي نفط بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ طوكيو انخفضت أسعار النفط اليوم على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملي نفط بالمملكة. وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.4% إلى 68.72 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.9 % إلى 62.33 دولارا للبرميل، وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو 2% لكل منهما.



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