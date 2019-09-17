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انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.
وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 10:38 AM
بلغ سعر مزيج خام برنت العالمي 68.72 دولار للبرميل
انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.
وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.
، النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملَي "أرامكو" ،
المصدر : الخليج 365
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