، النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملَي "أرامكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ سعر مزيج خام برنت العالمي 68.72 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.