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تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:
المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 10:30 AM
بوروسيا درتموند يستضيف برشلونة وليفربول في مواجهة مثيرة مع نابولي
تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات اليوم:
المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي # سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني # برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي # زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي # لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي # ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي # كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي # ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي # فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
، دوري مجموعات أبطال أوروبا ينطلق الليلة بـ8 مباريات.. هنا مواعيدها ،
المصدر : الخليج 365
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