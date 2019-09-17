كل ما تريد معرفته عن حنان المقبل حديث السوشيال ميديا عقب حادث إختطافها

غرد عدد كبير من النشطاء ورواد الشوسيال ميديا على مدار الساعات الماضية حول حادث إختطاف حنان المقبل، تلك الفتاة الصغيرة التي تبلغ من العمر 15 عام فقط، وقد تعرضت لحادث إختطاف من أمام منزلها في إحدى مناطق المدينة المنورة، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي، وهو الأمر الذي جعل والدها يقوم بإبلاغ الشرطة السعودية وقوات الأمن المعنية بالأمر، والتي بدأت على الفور عمليات بحث موسعة عن الفتاة.

وكان بعض أقارب الفتاة المختطفة، حنان المقبل، قد أشار إلى بعض تفاصيل وأسرار حادث الخطف، مطالبًا الجميع بمساعدة والدها في عملية البحث عنها على مدار الساعات المقبلة، لحين عودتها إلى أسرتها وعائلتها من جديد في أقرب وقت ممكن.

كيف تمت عملية إختطاف حنان المقبل ؟

نشرت بعض وسائل الإعلام السعودية تفاصيل على لسان عم الفتاة حنان المقبل، والذي قال أن إبنه شقيقه قد خرجت من منزلها في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، وقد أخبرت أشقائها في المنزل أنها ذاهبة لشراء بعض الأشياء من “محل بقالة” بالقرب من المنزل، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تعود بعد إلى منزلها.

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وأشارت التقارير الأمنية إلى كون قوات الأمن قد بدأت في البحث عن الفتاة، وذلك فور وصول بلاغ من قبل والدها، والذي أكد بأن إبنته حنان المقبل، مختفية منذ نحو 48 ساعة من الآن، ولازالت حتى الآن لم تعود إلى المنزل.

أول فيديو يوثق عملية اختطاف حنان المقبل

نشر بعض المغردين على السوشيال ميديا، فيديو يقال أنه يوثق لحظة إختطاف الفتاة حنان المقبل من أمام منزلها في المدينة المنورة، وقد طالب ناشر الفيديو من الجميع الدعاء لحنان المقبل، لحين عودتها إلى أحضان أسرتها وعائلتها من جديد في الساعات المقبلة بإذن الله.

وكان هاشتاج “حنان المقبل” قد نجح في إحتلال السوشيال ميديا بصورة غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، وكذلك زادت عمليات البحث عن حنان المقبل عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل.