حنان المقبل | أول فيديو يوثق لحظة إختطافها من أمام منزلها وتفاصيل مثيرة حول الحادث

في الساعات الماضية، يسيطر هاشتاج تحت مسمى، حنان المقبل، على السوشيال ميديا، وبالتحديد على موقع التوصل الاجتماعي تويتر، حيث تفاعل معه مئات الآف من المواطنين، وذلك بعدما تمت عملية إختطاف لفتاة تبلغ من العمر 15 عام فقط، وتدعى حنان المقبل، من أمام منزلها في المدينة المنورة، بحسب ما ذكرته مصادر مقربة من عائلتها والتي صرحت لوسائل الإعلام وكشفت عن بعض التفاصيل بخصوص الحادث.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سوف نحاول أن نستعرض سويًا بعض التفاصيل عن أسباب وأسرار حادث إختطاف حنان المقبل، وكذلك ننقل لكم كيف كانت رد فعل الشارع السعودي والسوشيال ميديا عن هذا الحادث، وكذلك بعض تصريحات مقربين من أسرتها.

تفاصيل عملية إختطاف حنان المقبل

يقال أن حنان المقبل، تبلغ من العمر الآن 15 عام فقط، وقد تمت عملية إختطافها من أمام منزلها في إحدى مناطق المدينة المنورة، وبحسب ما ذكره عم الفتاة حنان المقبل، فإنها قد خرجت من المنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد الماضي، وكانت قد أشارت قبل خروجها إلى رغبتها في الذهاب إلى محل “بقالة” متواجد بجوار المنزل، ولكن لحين اللحظة لم تعود حنان المقبل إلى المنزل.

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وكانت بعض الحسابات على السوشيال ميديا، قد نشرت فيديو تحت هاشتاج إختطاف حنان المقبل، وذلك كنوع من رد الفعل من قبل وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة والدها وعائلتها في العثور عليها في الساعات المقبلة.

الشرطة تبحث عن حنان المقبل

في السياق ذاته، قالت بعض المصادر المقربة من الأسرة، بأنه بعد تأخر عودة الفتات حنان المقبل، قد بدأ والدها في البحث عنها، وذهب إلى الجها والسلطات الأمنية المختصة في المدينة المنورة، وأخبارهم بكل التفاصيل، وبدأت على الفور الجهات الأمنية في البحث عن الفتاة ومحاولة الوصول لها.

وهذا في الوقت الذي بدأ فيه عدد كبير من المغردين على السوشيال ميديا في إطلاق هاشتاتح تحت إسم “اختطاف_حنان_المقبل” علي تويتر، وذلك بهدف مساعدة الأسرة والأمن في محاولة الوصول لها، وهذا عن طريق نشر الخبر على أوسع نطاق ربما يصل البعض إلى معلومات تفيد الشرطة في عملية البحث عن حنان المقبل.