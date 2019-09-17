الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض. © Sabq News قدمت بواسطة ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا. أنثى فيل صغيرة بقدم صناعية تنتقل لمأوى للأفيال المصابة من Reuters انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي طوكيو تنظم ماراثون لاختبار استعداداتها لأولمبياد 2020 نظمت طوكيو ماراثون لاختبار استعدادات المنظمين والعدائين والمشجعين للطقس الحار المنتظر عند استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل. Reuters

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