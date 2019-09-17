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الآن السفر إلكترونيًا إلى تايلاند.. تعرّف على شروط "غرفة الرياض"

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشف حساب غرفة الرياض اليوم 16 على منصة التويتر السماح لأعضائها بالسفر إلى مملكة تايلاند إمكانية إصدار إذن سفر لتايلاند للأعمال التجارية إلكترونياً عبر بوابة أعمالي المرتبطة بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض. © Sabq News قدمت بواسطة

ووضعت الغرفة التجارية بعض الاشتراطات، منها إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول، وأن يكون المتقدم للسفر مشتركًا بالغرفة التجارية وأن يكون الاشتراك ساري المفعول وأن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة، على أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجرًا.

أنثى فيل صغيرة بقدم صناعية تنتقل لمأوى للأفيال المصابة

من Reuters

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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