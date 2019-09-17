شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/15 الساعة 08:42 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

عاجل: قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة

وفي تقريرها ، قالت العربية إن دولة الإمارات المتحدة استنكرت الهجوم ووصفته بالإرهابي، كأولى الدول المسارعة لاستنكار العملية.

كما ذكرت استنكار السفارة الأمريكية في الرياض، واتهمت قناة العربية الحوثيين بالوقوف خلف العملية، لخدمة أجندات إيرانية في المنطقة.

Advertisements

فيما ذكر المحلل السياسي، الشهري، في مداخلة مع القناة، إيران بالووقوف خلف العملية.

وكان الحوثيون اعلنوا مسؤوليتهم، عن العملية، فيما قال التحالف إن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل العملية.