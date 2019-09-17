شكرا لبحثكم عن خبر محلل سعودي : هذه الدولة انطلقت منها الطائرات المسيرة لاستهداف "أرامكو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/15 الساعة 10:14 صباحاً (العين أونلاين_متابعات)

فجر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، اليوم السبت، مفاجأة بشأن الدولة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة"الدرون" التي استهدفت معملين لشركة "آرامكو" شرق السعودية.

وقال "النهاري" في حديث مع راديو وكالة "سبوتنيك" الروسية: إنه "من غير المعقول أن تقطع هذه الطائرات مسافة حوالي 1300 كيلومتر دون أن تتعرض لها القوات السعودية، وعليه فإن هذه الطائرات أتت من نقطة قريبة ولعلها العراق".

وشدد المحلل السعودي على أن إيران تقف خلف هذا الهجوم، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تكون ميليشيا "الحوثي" هي من نفذت الهجوم.

وردًّا على سؤال حول لماذا استهداف ارامكو تحديدًا، قال "النهاري" إن هذه الشركة تمثل بالنسبة للمملكة العربية السعودية الأيقونة الجميلة المميزة للرؤية السعودية الخاصة بها، حيث أنها تحقق أعلى دخل لشركة بترول على مستوى العالم.

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وحول التعامل السعودي مع الحادث وأمثاله، أكد "النهاري" أن السعودية تتعامل كدولة وليس كميليشيات، وأعلنت من قبل أنها لا تنوي الدخول في حروب، وعليه فإنها تلجأ دوما للطرق المعترف بها دوليًّا كمجلس الأمن على سبيل المثال.

وكانت ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق؛ بيانًا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرةً إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".