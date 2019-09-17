شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن وفاة الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد سقوطها في شارع عام بشكل مروع .. (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/14 الساعة 02:05 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

نتشرت شائعات خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها في شارع عام. وزعم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة ميرفت أمين سقطت مغشيًا عليها في شارع عام وتم نقلها إلى المستشفى لتلفظ أنفساها الأخيرة بها. وخرجت ” أمين” بنفسها لتُكذب تلك الشائعة مؤكدة أنها على قيد الحياة وتواصل تصوير مشاهدها في مسلسل قيد عائلي .

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