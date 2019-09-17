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عدن - ياسمين عبدالعظيم - روسيا تقلب الطاولة على امريكا بشأن استهداف ارامكو

دانت الخارجية الروسية، الاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو في السعودية، السبت، واعتبرته تطوراً "مثيراً للقلق الشديد".

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كما حذرت موسكو الأسرة الدولية مما وصفتها بـ"أي استنتاجات متسرعة" بعد الهجوم الذي تبناه الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين "ندعو جميع البلدان إلى الإحجام عن أي عمل أو استنتاج من شأنه التسبب بتفاقم الوضع"، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال امس الاحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها مستعدة للرد العسكري لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.

وكذلك ابلغ مسؤول أميركي كبير الصحافيين، أمس الأحد، بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات أشارت إلى ضلوع إيران فيها.