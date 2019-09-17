قطر تدعو لوقف الحروب في المنطقة وتدين الهجمات على "أرامكو" في السعودية

أدانت دولة قطر، الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" بالسعودية.

وقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عبر حسابه في تويتر: "ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق".

ووفق "عربي 21"، أضاف: "يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف، وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة (البقيق) ، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.