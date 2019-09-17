نقل قيادي في حماس تعتقله السعودية إلى المشفى

أكد محمد نزال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، اليوم الثلاثاء، نقل القيادي المعتقل في السجون السعودية محمد الخضري إلى المشفى.

وقال نزال في تغريدة عبر موقعه على "تويتر" إن الدكتور محمد الخضري، نُقل من سجن(ذهبان)في جدة، إلى إحدى المستشفيات الحكومية، بمكة المكرّمة، وذلك للعلاج من المرض العضال المصاب به".

وكانت حركة حماس كشفت قبل أيام اعتقال المملكة العربية السعودية لأحد قيادييها ومسؤول إدارة العلاقة مع المملكة محمد الخضري البالغ من العمر 81 عاما، في شهر إبريل الماضي.

وقالت حماس، في بيان صدر عنها، إن أمن الدولة السعودي اعتقل الخضري في أبريل الماضي، إلا أن الحركة لم تكشف سابقاً عن الأمر لإفساح المجال للاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، "لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن"، مطالبة بالافراج عنه وجميع المعتقلين في المملكة.