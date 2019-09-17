عبدالرحمن بن مساعد يواجه أردوغان: فخامة الرئيس.. أنت كذاب

واجه الشاعر السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتناقضاته السياسية العلنية، ووصفه بـ«الكذاب».

وقارن بن مساعد بين موقف الرئيس التركي لعملية «عاصفة الحزم» التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الميليشيا الحوثية، وموقفه من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مجمعين لشركة «أرامكو» قبل أيام.

وفي تأييده القديم لعاصفة الحزم، ذكر أردوغان في حوار تليفزيوني أن السعودية تعمل لصالح الأشقاء في اليمن، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم والإمداد مع تطور الأحداث، داعيًا إيران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية، لكن أردوغان نفسه عاد ليطالب -تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأخير ضد المملكة –بتذكر« من بدأ قصف اليمن أولًا».

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ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تناقضات أردوغان قائلًا : أنت كذاب، حسبما جاء على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليل الثلاثاء.

وكتب بن مساعد: «في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب».

واعتاد الرئيس التركي تغيير مواقفه، بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، فعلى المستوى الخارجي ظل أردوغان لسنوات صديقًا للرئيس السوري بشار الأسد، لكنه انقلب عليه في عام 2011 وما زال يدعم الجماعات المسلحة الساعية لإسقاطه، أما على المستوى المحلي، فقد تحالف مع الداعية فتح الله جولن مؤسس «حركة الخدمة»، حتى مكن لحزبه في السلطة، ثم أعلن الحرب عليه، وبدأ في ملاحقة الحركة وزعيمها، مستخدمًا كل أدوات القمع المتاحة له.