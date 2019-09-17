السعودية اليوم / تعليم شرورة ينفذ برنامج حول "الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة"



نجران 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلة في إدارة التربية الخاصة أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة "، وذلك ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة، بمقر الإدارة.

واشتمل البرنامج على استعراض مفهوم وعناصر الخدمات الانتقالية، وأساليب تقديم وتنفيذ البرامج والخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة، ودور أعضاء فريق العمل، وتقييم وتخطيط الخدمات، والتدريس المبني على المجتمع، إلى جانب التخطيط السليم لقدرات واحتياجات الطالب، وطرق التشويق وبناء العلاقة بين المدرسة والطلاب، وإيجاد فرص التدريب للطلاب ذوي الإعاقة.

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09:38ت م

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