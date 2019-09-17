السعودية اليوم / وفد منظمة الصحة العالمية يزور فرع جامعة نجران بشرورة



نجران 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

زار وفد من منظمة الصحة العالمية أمس، ملتقى الفرق التطوعية الذي تنظمه كلية العلوم والآداب شطر الطالبات بجامعة نجران بمحافظة شرورة.

واشتملت الزيارة على تنظيم جولة ميدانية لملتقى الفرق التطوعية، وعرض إنجازات الأنشطة وبرامجها المتنوعة، وكذلك عرض ملتقى شباب مبدعون، ودورة في تنمية مهارات طلاب وطالبات الكلية، إلى جانب عرض الشراكات المجتمعية للأندية الطلابية.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على أنشطة الفرق التطوعية، والشراكات المجتمعية، إضافة إلى التعرف على برامج الكلية و أنشطتها.

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08:37ت م

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