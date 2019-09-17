شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: التحقيقات الأولية في هجوم أرامكو تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية والان مع التفاصيل

قالت وزارة الخارجية السعودية أمس إن التحقيقات الأولية في هجوم أرامكو تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن الهجوم يعتبر اعتداء تخريبيا غير مسبوق لمنشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو.

وشدد البيان على أن السعودية قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

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وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات.

وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.

كما عقد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق جلسة لبحث الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو.