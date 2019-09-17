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خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى الملالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نائب رئيس شرطة أبوظبي السابق ضاحي خلفان، على عدوانية النظام الإيراني المترسخة ضد البلاد العربية، قائلاً: “في فقه ملالي إيران إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة”.
وأوضح خلفان أن دعم الثوار الإيرانيين ضد حكومة ملالي الفساد ينقذ المنطقة من جنون عظمة الملالي وسخافة عقولهم المتهورة.
وأضاف: “التعايش مع إيران في ظل برامج الإرهاب والطائفية والكراهية التي يوقدها أصحاب العمائم السوداء أمر يصعب على المجتمع الدولي المتحضر قبوله”.
وتابع: “لا بد من إسقاط هذا النظام المجنون، وخامنئي ما هو إلا كبير حرامية استولى على أموال الشعب الإيراني”.
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