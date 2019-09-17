الليلة .. مؤتمر صحفي لوزير الطاقة

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء (١٧ سبتمبر) الساعة ٨.٣٠ مساء مؤتمراً صحفياً بمدينة جدة.

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ويتحدث وزير الطاقة خلال المؤتمر عن الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط في بقيق وخريص وأبعاد تأثر هذا الهجوم الإرهابي الغاشم على أمن الطاقة للعالم أجمع وتأثيره الخطير على الاقتصاد العالمي.

كما يستهدف وزير الطاقة خلال المؤتمر طمأنة العالم أجمع بشأن إمدادات النفط، وقدرة المملكة على تعويض نقص الإمدادات.