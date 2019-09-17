2019-09-17

ابن مساعد في قصيدة عن اليوم الوطني: لا تعجَب فقدرُك يَسْتَفز

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في “تويتر”، جزءاً من قصيدة ينوي نشرها في اليوم الوطني 89.

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وفيما يلي بعض من أبيات القصيدة:

سلامًا أيها الوطنُ الأعزُّ

بفضلِ اللهِ واللهُ المُعِزُّ

بك الحَرَمان لا يأتيكَ ذلٌّ

ولا خَبَثٌ ولا غيٌّ ورُجْزُ

فلا تأبه لأحقاد الأعادي

ولا تعجَب فقدرُك يَسْتَفِزُّ:

مَكامِنَ أَنْفسٍ ضاقت بمجدٍ

قديمٍ سرمدٍ فيها يحُزُّ

الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أن إجازة اليوم الوطني ستكون 4 أيام متصلة خلال هذا العام تبدأ من يوم 19 حتى يوم 23 من سبتمبر الجاري.