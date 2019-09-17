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أردوغان يفضحه لسانه ويكشف حقده الدفين للمملكة !
تحالف بين أنقرة وطهران لتشويه واستهداف السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ينكشف الحقد التركي يومًا بعد يوم، عبر تصريحات جوفاء يطلقها رجب طيب أردوغان عن المملكة، ليكون في خندق واحد مع إيران الداعمة للإرهاب، لا يبعدهما سوى الموقع الجغرافي.
وعلق أردوغان على استهداف المعملين التابعين لشركة أرامكو، وقال في تصريحات تنم عن الحقد والغل الدفين داخله تجاه بلاد الحرمين “لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولًا”، وبهذا فهو داعم لميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها نظام الملالي .
ويلف الغموض التقارب بين تركيا وإيران؛ فهو دعم مشبوه بين الطرفين ضد المملكة وسط محاولات مستمرة لتشويهها أو استهدافها بالإرهاب .
وأصبحت إيران مقربة من الرئيس التركي ومحببة إلى قلبه، والدليل على ذلك رفض تركيا مؤخرًا تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها يتم خلالها تصنيف جيش نظامي بأنه منظمة إرهابية، وهو ما يذكر الجميع بموقف تركيا عقب اندلاع المظاهرات العاصفة في إيران منذ قرابة العام والنصف تقريبًا بأنها مجرد شأن إيراني داخلي لا يعني العالم من قريب أو من بعيد.
كما عارض أردوغان فرض العقوبات الدولية على النظام في طهران، واعتبر أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية أمرًا لا يدعم الاستقرار في المنطقة، ليصبح ألد أعداء الأمس هم أصدقاء اليوم، والهدف هو استهداف المملكة واستقرارها.
ولا يخجل أردوغان من إعلان كرهه صراحة للمملكة، فأقواله تدينه وأفعاله تفضحه كما صديقته إيران!
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