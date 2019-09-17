شاهد: رسالة شقيق شابة توفيت بعملية تكميم في الطائف.. لاتأخذك فيهم شفقة ولارحمة ياوزير الصحة.. ماحدث جريمة

جدة - عمرو شويل طالب شقيق شابة توفيت بعملية تكميم في مدينة الطائف وزير الصحة بضرورة التدخل ومعاقبة مستشفى خاص تسبب في وفاتها.

وأكد خلال حديثه مع برنامج (ياهلا) على قناة روتانا أن المستشفى الخاص في مدينة الطائف لايملك تصريحا لإجراء عمليات التكميم ومع ذلك أجرى عملية لها وتسبب في وفاتها رحمها الله.

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وقال خلال حديثه: رسالتي لوزير الصحة: لاتأخذك فيهم شفقة ولارحمة، ماحدث جريمة.

ومن الجدير ذكره أن شابة ثلاثينية في مدينة الطائف توفيت بعد إجراء عملية تكميم معدة في أحد المستشفيات الخاصة، وبدأت حينها الجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة وسط شبهات بوجود خطأ طبي.

وذكرت تقارير محلية أن الشابة تعاني من وزن زائد، ولجأت إلى المستشفى لإجراء عملية تكميم تسببت بوفاتها فيما يبدو، ليتقدم ذووها بشكوى ضد المستشفى والكادر الطبي، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية في الطائف أنها اتخذت إجراءات قانونية لمنع سفر الطاقم الطبي المسؤول عن العملية، وأغلقت وحدة التكميم في المستشفى، وبدأت تحقيقاتها في الحادثة عبر لجنة متخصصة.