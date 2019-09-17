الان تتابع وظائف إدارية وهندسية للرجال والنساء في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت شركة ناقل (التابعة للبريد السعودي) عن توفر 55 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوسمن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات على النحو التالي:
ممثل خدمة عملاء (عدد 40 – للنساء) ومن شروطها: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وحاصلة على درجة البكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) ولا يشترط توفر الخبرة والعمل بدوام كامل (فترتين).
الوصف الوظيفى: توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
مهندس ميكانيكي (عدد 15 – للرجال) ومن شروطها : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية) ولا يشترط الخبرة والعمل بدوام كامل (فترة واحدة صباحية).
الوصف الوظيفى: دراسة المعدات والنظم الميكانيكية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://www.taqat.sa
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