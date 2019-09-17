اعلان الخدمة المدنية موعد إجازة اليوم الوطني “89” لعام 1441 لجميع البنوك وموظفي الدولة...

اليوم الوطني 1441 يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني 1441 لموظفي الدولة والعاملين بالبنوك الرسمية، حيث تحتفل المملكة خلال أيام بعيدها الوطني الـ 89 وذلك بعد إصدار مرسوم ملكي من الملك عبد العزيز في 17 جمادي الأول 1351 هجريًا، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة على أن تستمر العطلة لمدة 4 أيام كاملة، وسنوضح لكم التفاصيل في السطور القادمة.

اربعة ايام اجازة رسمية في السعودية تعرف علي موعدها

اعلان الخدمة المدنية موعد إجازة اليوم الوطني 1441

وزارة الخدمة المدنية تؤكد على أن يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين. Advertisements وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر.

موعد إجازة اليوم الوطني 1441

تحتفل المملكة العربية السعودية خلال أيام بعيدها الوطني الـ 89 بالعديد من الحفلات الغنائية بمشاركة الكثير من نجوم الفن والغناء، وكانت وزارة الخدمة المدنية السعودية قد أعلنت عبر موقع “تويتر” أن الدولة ستمنح لموظفي القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر ولمدة 4 أيام بدءًا من الجمعة الموافق 21 محرم 1441 و 20 سبتمبر الجاري وحتى الاثنين الموافق 24 محرم و 23 سبتمبر، على أن يكون يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري هو يوم إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص والبنوك الرسمية.

إجازة اليوم الوطني بالسعودية

أصدر الملك عبد العزيز مرسومًا ملكيًا في السابع عشر من شهر جمادي الأول عام 1351 هجريًا و 23 سبتمبر 1932، يوضح استقلال المملكة وتحويل اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية رسميًا، ولذلك يعد يوم 23 سبتمبر من كل عام هو يوم إجازة رسمية في جميع أنحاء المملكة، ويحتفل به جميع المقيمين في الأراضي السعودية، كما يعد إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة.