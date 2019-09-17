شكرا لبحثكم عن خبر المغرد الشهير مجتهد يكشف تفاصيل جديدة عن جاسوس ابن زايد في الديوان الملكي ومحاولة الاغتيال الفاشلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة من العيار الثقيل بنشره معلومات خطيرة عن رجل الأعمال عبدالله السيد المقرب من ابن سلمان، وذلك بعدما أحدثت تغريدات سابقة لـ مجتهد عن نفس الشخص الذي يوصف بأنه (جاسوس ابن زايد في قصر ابن سلمان) ربكة كبيرة داخل الديوان وصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة.

“مرتبة تركي آل الشيخ” في الصداقة

وأكد “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أنه بعد أن نشر تغريداته السابقة عن عبد الله محمد بشير السيد الذي يدير شركة نيكسز استدعاه ابن سلمان وأكد له ثقته الكاملة به وأعطاه مزيدا من المهمات وجعله من الدائرة القريبة ورقاه في الصداقة إلى “مرتبة تركي آل الشيخ”، وذلك يعني بحسب مجتهد أن يتحول هو نفسه إلى صاحب نفوذ يحصل على أي مبلغ ويحل أي مشكلة لأقربائه وأصدقائه .

وأضاف المغرد الشهير الذي يحظى بمتباعة أكثر من 2 مليون شخص، أنه تأكيدا لثقته به ـيقصد ثقة ابن سلمان بعبدالله السيد ـ وتحسينا لسمعته بعد تغريدات مجتهد كلف ابن سلمان قناة “العربية” إعداد برنامج كامل عن عبدالله السيد و”نجاحاته العظيمة كرجل أعمال استثنائي” وعائلته التي نالت الشرف بوقوفها مع الملك عبد العزيز (وليس بسبب نسبها الشريف).

وأمر ابن سلمان أيضا ـ والكلام لمجتهد ـ بتوفير حماية خاصة لعبدالله السيد تفوق في حجمها حماية كبار الأمراء وذلك بعد تعرضه لمحاولة انتقام من جناح من العائلة الحاكمة اكتشفوا من خلال تغريدات مجتهد أنه قد خدعهم بطريقة لئيمة حيث فضحته التغريدات فتسلطوا عليه فنهض ابن سلمان لحمايته.

واضاف مجتهد:”من المهمات الإضافية التي أوكلت إليه استخدام أسطوله في نقل كمية ضخمة من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب من أفريقيا إلى خزائن خاصة بابن سلمان كوسيلة لتحويل النقد إلى مواد ثمينة خوفا من انهيار الريال أو الدولار، وكان ابن سلمان قد دفع ثمنها من خزينة الدولة ليتملكها بنفسه”

كما شملت المهمات الإضافية التي أسندها ابن سلمان لـ عبدالله السيد تثبيت رحلات جوية منتظمة لإسرائيل “حيث صارت رحلات الشركة يومية بعد أن كانت متقطعة ومتباعدة.

وتحمل هذه الرحلات بحسب مجتهد مبعوثين أمنيين وعسكريين ومستشارين خاصين لابن سلمان وتأتي بمثلهم من الجانب الإسرائيلي.

واختتم مجتهد تغريداته بالإشارة إلى أنه بعد أن كثر الكلام السلبي عن عبدالله السيد بعد تغريدات مجتهد داخل عائلته التي تضايقت من سوء سمعته، حرص أن يرسل رسائل لوجوه العائلة مستفيدا من النفوذ الذي أعطاه ابن سلمان ليحسن سمعته، وعرض عليهم الأموال وحل المشاكل والتوسط لأي قضية، ولم يلاق هذا العرض إلا المزيد من الامتعاض والازدراء.

وكان المغرد الشهير “مجتهد” فجر في يوليو الماضي مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن أسماء عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في السعودية، زعم أنهم يشكلون فريق طيران “المهام الخاصة” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يقوم على نقل فرق الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي يأمر بها ابن سلمان وذكر من بينهم عبدالله السيد.

“مجتهد” وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) حينها، قال إن ابن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة.

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