“المرور” يعلن عددًا من التحويلات في عدد من طرق جدة بمناسبة اليوم الوطني

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الاثنين، تحويل الحركة بعدد من الطرق، تسهيلًا للوصول إلى مواقع احتفالات «اليوم الوطني ٨٩». وعبر «إنفوجراف» على صفحته الرسمية، قال «المرور السعودي»: نوَّهت إدارة مرور محافظة جدة، أنه وخلال احتفالات اليوم الوطني 89، سيتم تحويل الحركة المرورية في المواقع التالية:

تحويل طريق الأمير محمد بن عبد العزيز ـ ميدان السيف شمالًا وجنوبًا إلى طريق الأمير سلطان.

تحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق إلى طريق الأمير نايف بن عبد العزيز، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري باتجاه الشرق.

تحويل الحركة من دوار العناني، والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق.

وفي شأن متصل، ناقشت اللجنة العليا المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة، وجمعية الثقافة والفنون، بمقر النادي في جدة اليوم الاثنين، الاستعداد لاحتفالات اليوم الوطني الـ89 للمملكة، وذلك برئاسة رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، ومدير الجمعية محمد آل صبيح . وقال الدكتور السلمي: نحتفل في هذا العام بذكرى اليوم الوطني 89 وهو يوم مضيء في تاريخ المملكة، تَحقَّق فيه بفضل من الله وتوفيقه هذه الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ المعاصر، والتي أصبحت نموذجًا متميزًا لمعنى الوحدة والترابط والتضامن والتلاحم وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة؛ لنقف في هذه المناسبة تقديرًا واحترمًا وحبًا لهذا الوطن العظيم، واعتزازًا وفخرًا بولاة أمرنا. واستعرض الاجتماع الفعاليات المشتركة للاحتفال باليوم الوطني، والشراكة بين النادي والجمعية، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان لمتابعة جميع برامج اليوم الوطني وفعالياته وتنفيذها، كما تم تحديد يوم الثلاثاء والأربعاء لمناسبة اليوم الوطني موعدًا لإقامة الاحتفال بمقر النادي والجمعية تحت شعار «همّة حتى القمّة».