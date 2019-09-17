فيس بوك تزود منشئي المحتوى بأدوات جديدة وتوفر خاصية الجدولة لانستجرام IGTV

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أعلنت صاحبة المنصة الإجتماعية الأكبر عالمياً فيس بوك عن تدعيم خدمات البث والفيدوهات فيها؛ بما يشمل أيضاً خدمة انستجرام وميزة IGTV بمزيد من الأدوات لتسهيل عمل روادها من صانعي وناشري المحتوى المرئي.

حيث جاء كشف الشركة عن هذه الأدوات الجديدة اليوم خلال مؤتمر IBC 2019 المنعقد في العاصمة الهولندية امستردام.

حيث أضافت الشركة عدداً من الميزات تتمثل بشكل رئيس في تسهيل التحضير لعمليات البث المباشر ونشر الفيدوهات لأصحاب الصفحات في فيسبوك، وإضافة ميزات جديدة لخاصية المشاهدة الجماعية “Watch Party، مع تحديث نظام لمراقبة أداء الفيديو المشور على المنصة، كما أن خاصية IGTV في انستقرام حظيت بحاصية الجدولة الزمنية بفترة تصل لستة أشهر.

البث المباشر في فيس بوك

على هذا الصعيد قامت فيس بوك بتوفير العديد من الأدوات للصفحات تتوافق مع اقتراحات ومراجعات سابقة من الجمهور، كان الغرض منها الوصول لأداء مهني لعمليات البث على المنصة تثني المستخدمين عن اللجوء لمنصات أخرى للقيام بالبث وتتمثل الإضافة بالتالي:

تجربة البث أو بروفة محددوة النطاق على مدراء الصفحة والمشرفين فقط تتم قبل توسيع الحلقة واستهداف الجمهور المتابع بالكامل.

معالجة بداية ونهاية البث حيث سيصبح ناشري المحتوى قادرين على التخلص من بداية ونهاية الفيديو الغير مرعوب فيها لإظهاره بمهنية وجودة أعلى.

البث لثمان ساعات متواصلة أي ضعف المدة التي كان مسموح بها سابقاً والمحددة بأربع ساعات فقط.

مزامنة البث عبر تطبيقات الطرف الثالث والتي ستسمح بدورها باستهداف جمهور صناع المحتوى خارج فيس بوك عبر إتاحة المنصة مزامنة البث المباشر عبرها مع خدمات البث الأخرى، مع العلم ان المنصة أتاحت خدمة البث عبر النسخة المخففة من تطبيقها Facebook Lite مؤخراً أيضاً.

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المشاهدة الجماعية “Party Watch”

ألحقت المنصة عدداً من الميزات بخاصية المشاهدة الجماعية في تحديثها الأخير وهي :

حدولة المشاهدة لتسمح لمالكي الصفحات على جدولة بث الفيديو بوقت مستفيدة من ذلك في تنبيه متابعيها بالحدث قبل مدة من البث.

دعم الردود مما يتتيح التعليق المباشر من المشاهدين على الفديو وإضافة جو تفاعلي أكبر عبر إبدائهم أرائهم وقت العرض.

استديو منشئي المحتوى “Creator Studio”

Creator Studio أو استديو منشئي المحتوى على فيس بوك هو اداة يستخدمها مالكي الصفحات للتحكم في نشر وغدارة فيديوهاتهم ومراقبة النشاطات والتفاعل عبرها في فيس بوك وانستجرام على حد سواء جيث حصل لوجة التحكم في الاستديو على تحديثات جديدة وهي :

واجهة بناء توقعات تتيح لمالكي الصفحات من منشئ المحتوى قراءة ميول الجمهور عبر معرفة أكثر الفيديوهات إحداثاً للتفاعل وتجلب المشاهدين وبالتالي مساعدتهم في استهداف الجمهور بفيديوهات تلبي رغباتهم.

مقياس جديد لأداء الفيديوهات يسجل أداء كل فيديو على حدة بناءً على حساب المتوسط الزمني للصفحة بالاعتماد على معايير، حيث سيتم إطلاق هذه الميزة خلال الشهور القليلة القادمة.

دعم أكثر من 13 لغة لخاصية الوصف التلقائي للفيديو وتشمل العربية والصينية والروسية والإيطالية والهندية والتركية وغيرها.

جدولة منشوارت انستجرام و IGTV

أعلنت الشركة أن ستتيح لمنشئي المحتوى خاصية جدولة المنشورات في انستجرام وعبر قنواتهم في IGTV بمدة تصل بحدها الأقصى لستة أشهر، كما أنها ستوفر في الشهور القادمة خيارات حفظ المسودات والتحرير على المنتشورات أيضاً.

والجدير بالذكر أن فيس بوك قد قامت بالفعل بإتاحة هذه الأدوات لمنشئي المحتوى من مالكي الصفحات على منصتها الاحتماعية، في الوقت التي كانوا يشاهدونها في السابق تحت عنوان ستأتي قريباً أو كونها لا تعمل حالياً.

على العموم خطوة ممتازة بكل تأكيد للفئة المستهدفة وللشركة أيضاً لتدعيم توجودها الصلب في السوق بشكل أكبر، طالما أن الهيمنة وقتل المنافسين أسهل طريق للبقاء.

