شاومي تُطلق تطبيق Cleaner Lite لتنظيف الملفات غير المرغوب بها على أندرويد

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أتاحت شركة شاومي مؤخرًا تطبيق جديد يحمل اسم Cleaner Lite متاح لمستخدمي أندرويد حصرًا، وتتمثّل مهمته في إزالة الملفات غير المرغوب بها على أجهزة أندرويد.

وبقولنا “أجهزة أندرويد”، هذا يعني أنه يدعم العلامات التجارية الأخرى، وليس أجهزة شاومي فقط.

على أي حال، يأتي Cleaner Lite لمسح ذاكرة التخزين المؤقت وكذلك العناصر الأخرى والتي تشغل مساحة التخزين والذاكرة غير ذلك وأكثر بطريقة سلسة وبنقرة واحدة. لذلك إذا كنت من النوع الذي يجب أن يضمن بأن جهازك خالي من الملفات الغير ضرورية، فيمكن للتطبيق مساعدتك في هذا الشأن.

بحيث يبحث التطبيق في ذاكرة التخزين المؤقت وملفات المهملات وحزم التثبيت القديمة وبيانات التطبيقات المتبقية والعناصر الأخرى التي تشغل مساحة تخزين على جهازك ويحذفها. كما ويمكنك دائمًا اختيار الاحتفاظ ببعض العناصر المهمة بالنسبة لك.

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كذلك لدى التطبيق القدرة على اكتشاف الصور المكررة والضبابية بين قوسين “السيئة”،ووضعها أمامك لتحديد ما يجب حذفه.

أيضًا، يبحث Cleaner Lite عن جميع الملفات الكبيرة على جهازك، بالتالي يُعلِمُكَ بأي الملفات التي تستهلك مساحة تخزين أكبر بهاتفك.

التوفر والتحميل

Cleaner Lite متاح للتحميل مجّانًا وبالكامل على متجر جوجل بلاي، ولا يتضمّن أي عناصر داخلية للشراء أو حتى أي نوع من الإعلانات. على أن يدعم هنا، جميع أجهزة أندرويد العاملة بإصدار أندرويد مارشيملو “6.0” فأحدث.

تحميل التطبيق الجديد من هنا.

