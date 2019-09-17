وظائف شاغرة للجنسين في شركة الحاج حسين رضا

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار الخدمة (للنساء/ مكة المكرمة): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الدعم الفني (للرجال/ جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم التقني العالي في تكنولوجيا السيارات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

