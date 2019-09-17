تعليم جازان: مدارس الطفولة المبكرة خطوة رائدة لتحسين جودة التعليم

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لقاءًعن مدارس الطفولة المبكرة بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم وعدد من القيادات التربوية ورئيسات الأقسام ذات العلاقة وذلك بمقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان.

وبيّنت «مسلم» أن اللقاء يأتي في إطار حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة بالوقوف على سير العمل ومناقشة فرص التحسين والتحديات، مؤكدة الأدوار التكاملية والتشاركية في دعم الطفولة المبكرة تقنيًا وفنيًا بين جميع الإدارات؛ لكون مدارس الطفولة المبكرة خطوة رائدة لتحسين جودة التعليم ومواكبة رؤية المملكة 2030؛ ولسعي الإدارة لتوفير الإمكانات اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة‪.

‏‎شهد اللقاء عددًا من المحاور؛ حيث استعرضت إدارة رياض الأطفال أهمية مدارس الطفولة المبكرة وآلية العمل بها وأهم البرامج التدريبية التي تستهدف القائدات والمشرفات لتطوير العمل؛ كما قدمت إدارة التوجيه والإرشاد شرحًا عن الخدمات المقدمة لطلاب وطالبات المدارس وأسرهم تربويًا ونفسيًا واجتماعيًا، واختتم اللقاء بمناقشة أبرز فرص التحسين في الخدمات المقدمة وأبرز التحديات التي ستعمل الإدارة على تجاوزها.