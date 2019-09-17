عمان تأسف للهجوم على منشأتي أرامكو: تصعيد لا طائل منه

أدانت وزارة الخارجية العمانية الهجوم على منشأتي أرامكو، معربة عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في بقيق والخريص لهجمات.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الهجمات تعتبر تصعيدًا لا طائل منه، مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن السفير مارتن جريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات؛ للتوافق على إنهاء الصراع.

وأعربت وزارة الخارجية، عن استعداد سلطنة عمان لدعم إحلال السلام في اليمن.

Advertisements

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وأوقفت تلك الهجمات نحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.

وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.