اقتصادي / الولايات المتحدة توقع اتقاف تجارة مبدئي مع اليابان



واشنطن 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين إن إدارته توصلت إلى اتفاق تجارة مبدئي يتعلق بحواجز الرسوم الجمركية مع اليابان.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين، ان الرئيس ترامب أعرب عن رغبته في إبرام اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بالأضافة الي سعية الي ابرام اتفاق تنفيذي بخصوص التجارة الرقمية مع اليابان.

وبحسب البيان، تتطلع الأدارة الأمريكية إلى مواصلة التعاون مع الكونغرس حول مفاوضات أخرى مع اليابان لتحقيق اتفاق تجاري شامل يؤدي إلى تجارة متبادلة أكثر عدلا بين البلدين.

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