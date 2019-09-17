السعودية اليوم / فرنسا تقدم مساعدات للسودان بقيمة 60 مليون يورو



الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو، ستدفع 15 مليون يورو منها فوراً بواسطة الأجهزة الفرنسية.

وقال جان إيف لودريان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بالقصر الرئاسي عقب لقائه برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن فرنسا ستساعد السودان لتطيبع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وحل مشكلة الديون، مؤكداً أن بلاده ستعمل كذلك على تطوير علاقاتها الثقافية مع السودان.

وأبدى وزير الخارجية الفرنسي دعمه لجهود تحقيق السلام الشامل في السودان، مثمناً اتفاق المبادئ الذي وقع بجوبا مؤخراً بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، حاثاً على التوصل لاتفاق سلام شامل خلال الأشهر الستة القادمة.

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05:36ت م

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