اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.

وتراجع مؤشر اليابان القياسي المؤلف من 225 سهما 55ر23 نقطة أو ما يعادل 11ر0% ليصل إلى 74ر21964 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92ر3 نقطة، أو24ر0% ، ليصل إلى 79ر1613 نقطة.

// انتهى //

06:15ت م

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