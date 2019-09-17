سياسي / نائب الرئيس الأمريكي يلتقي مع ولي العهد البحريني ويناقشان العديد من القضايا ذات الأهتمام المشترك



واشنطن 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

التقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم مع ولي العهد البحريني ونائب القائد الأعلى ، والنائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأثنين، ان القادة أدانا هجوم 14 سبتمبر على البنية التحتية الحيوية للنفط والغاز في المملكة العربية

وبحسب البيان، أشاد نائب الرئيس بنس بمساهمات البحرين في تعزيز السلام والأمن البحري ومكافحة الإرهاب في المنطقة، بالأضافة الي مشاركة الزعيمين في حفل توقيع لشراء البحرين لمعدات نظام صواريخ أرض جو في الاونة الأخيرة.

// انتهى //

06:13ت م

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واشنطن 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم مع ولي العهد البحريني ونائب القائد الأعلى ، والنائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأثنين، ان القادة أدانا هجوم 14 سبتمبر على البنية التحتية الحيوية للنفط والغاز في المملكة العربية السعودية ، وناقشا أنشطة إيران الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.وبحسب البيان، أشاد نائب الرئيس بنس بمساهمات البحرين في تعزيز السلام والأمن البحري ومكافحة الإرهاب في المنطقة، بالأضافة الي مشاركة الزعيمين في حفل توقيع لشراء البحرين لمعدات نظام صواريخ أرض جو في الاونة الأخيرة.// انتهى //06:13ت م0011

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