السعودية اليوم / لبنان يحظى بتأييد 165 دولة لإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار



بيروت 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن "تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً تأييداً للمبادرة التي أطلقها بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، يعطي دفعاً إضافياً للبنان للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تسهم في إرساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف".

وأعرب عون في كلمة له عن شكره للدول التي دعمت مشروع القرار وصوتت له، مؤكداً أن "إنشاء الأكاديمية سوف يضع لبنان في موقعه على صعيد الحوار بين الثقافات والأديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب".

وأكد على "استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر، خصوصاً على صعيد الشباب".

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06:09ت م

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