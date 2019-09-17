اقتصادي / النفط يقفز بنحو 15% في حجم معاملات قياسي بعد الهجوم علي منشأتي الخام السعوديتين



نيويورك 17 محرم 1441هـ 16 سبتمبر 2019م واس

أغلق النفط اليوم الاثنين، مرتفعا نحو 15 بالمئة مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عاما وبأحجام تداول قياسية، بعد هجوم على منشأتي خام سعوديتين خفض إنتاج المملكة بمقدار النصف وأجج المخاوف من رد انتقامي في الشرق الأوسط.

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعا 8.80 دولار بما يعادل 14.6 بالمئة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل، مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 بالمئة، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وزاد حجم التداولات أيضا، لتتجاوز عقود برنت المليوني قطعة، في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة انتركونتننال.

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