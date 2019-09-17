شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين: السعودية قادرة على التعامل مع الإرهاب والان مع التفاصيل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية، بحسب عكاظ.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الملك سلمان أمس (الإثنين) من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذى أعرب عن إدانته العمل الإرهابى الذى استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو فى بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة وفى كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدى إثر نبأ الوفيات والإصابات التى نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق الكونغو الديموقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم وشعب الكونغو الديموقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أحر التعازى وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أى مكروه».