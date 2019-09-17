شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين:المملكة قادرة على التعامل مع الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك سلمان أمس (الإثنين) من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة وفي كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

Advertisements

وقدّر خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق الكونغو الديموقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم وشعب الكونغو الديموقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».