شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: تأثير تهديدات إيران للمملكة يمتد للعالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أمس (الإثنين) من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي أكد دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أنها تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة. وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

من جهة ثانية، تلقى ولي العهد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

وبعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره. وقال ولي العهد: «بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».